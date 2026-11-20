Từ quản lý, điều hành hoạt động bay, giám sát công trình theo thời gian thực đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế, khảo sát và điều hành giao thông, nhiều giải pháp công nghệ đang từng bước được đưa vào thực tiễn ngành xây dựng. Những kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công trình mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng.

Tại chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng năm 2026, hơn 60 gian hàng đã giới thiệu các sản phẩm, thiết bị và giải pháp công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu, phát triển công nghệ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hướng tới làm chủ các giải pháp kỹ thuật, giảm thời gian và chi phí triển khai dự án.

Tuy nhiên, để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, việc kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học có ý nghĩa quan trọng. Thúc đẩy nghiên cứu gắn với nhu cầu thị trường, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh, tạo nền tảng để ngành xây dựng phát triển hiện đại, bền vững.