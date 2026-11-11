[Video] Từ ngày 12/11, Hà Nội rào chắn di động đường Nguyễn Trãi để thi công Vành đai 2,5

Các đơn vị chỉ được phép rào chắn di động và thi công trên đường Nguyễn Trãi vào ban đêm từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án phải tập kết trong phạm vi công trường đường Vành đai 2,5 và hoàn trả mặt đường Nguyễn Trãi để các phương tiện lưu thông được an toàn, thuận lợi giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

HƯƠNG GIANG