Theo Luật BHXH năm 2024, người tham gia, người thụ hưởng chế độ BHXH được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các thủ tục BHXH. Riêng văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và các chế độ khác có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập, đồng thời phải được chứng thực theo quy định.

Tuy nhiên, Luật BHXH sửa đổi quy định việc ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện BHXH được thực hiện theo pháp luật về dân sự. Như vậy, từ ngày 1/3/2027, không còn quy định riêng giới hạn tối đa 12 tháng đối với văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.