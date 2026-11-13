[Video] Từ năm 2028, bỏ điểm cộng IELTS và giải học sinh giỏi trong tuyển sinh đại học
Năm 2027, thí sinh có chứng chỉ IELTS, giải học sinh giỏi được cộng tối đa 0,5/30 điểm. Từ năm 2028 không còn điểm cộng trong tuyển sinh đại học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư về tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học.
Thông tư quy định cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và 2 phương thức từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tu-nam-2028-bo-diem-cong-ielts-va-giai-hoc-sinh-gioi-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-post1002394.html