[Video] Từ năm 2028, bỏ điểm cộng IELTS và giải học sinh giỏi trong tuyển sinh đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư về tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học.

Thông tư quy định cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và 2 phương thức từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.