[Video] Từ năm 2027, miễn thuế nhập khẩu đơn hàng thương mại điện tử trị giá không quá 1 triệu
Nghị định số 417/2026/NĐ-CP quy định miễn thuế nhập khẩu với đơn hàng trị giá không quá 1 triệu đồng, đồng thời tăng cường tự động hóa quy trình kiểm tra, thông quan hàng hóa qua nền tảng thương mại điện tử.
Theo quy định, hàng hóa nhập khẩu có trị giá hải quan theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được hưởng định mức miễn thuế tối đa 48 triệu đồng/năm. Các trường hợp khác thực hiện chính sách thuế theo quy định hiện hành.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tu-nam-2027-mien-thue-nhap-khau-don-hang-thuong-mai-dien-tu-tri-gia-khong-qua-1-trieu-post1005007.html