Báo cáo của FiinGroup cho thấy tổng giá trị rút ròng khỏi các quỹ đầu tư tại Việt Nam trong tháng 10/2026 lên tới 3.700 tỷ đồng, kéo tổng giá trị tài sản ròng của 141 quỹ giảm gần 8.600 tỷ đồng. Trước áp lực dòng vốn dịch chuyển, các quỹ lớn thuộc Dragon Capital và VinaCapital có sự điều chỉnh tỷ trọng tiền mặt khác nhau giữa mục tiêu bảo đảm thanh khoản và giải ngân dài hạn.