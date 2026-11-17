[Video] Từ năm 2027, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám, chữa bệnh ngoài bệnh viện
Thông tư mới của Bộ Y tế quy định bốn nhóm tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị y tế và chuyên môn, áp dụng từ ngày 1/1/2027 đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải bệnh viện.
Theo đó, bốn nhóm tiêu chuẩn được quy định gồm cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị y tế và chuyên môn.
Về cơ sở vật chất, các cơ sở phải hoạt động tại địa điểm ghi trong giấy phép, có quy mô phù hợp phạm vi chuyên môn được cấp phép; bố trí khu vực đón tiếp, biển hiệu và sơ đồ chỉ dẫn. Đồng thời, phải đáp ứng yêu cầu về thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường. Cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ phải bảo đảm các điều kiện về giấy phép, nhân lực và an toàn bức xạ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tu-nam-2027-ap-dung-tieu-chuan-chat-luong-co-ban-doi-voi-co-so-kham-chua-benh-ngoai-benh-vien-post1003182.html