Theo đó, bốn nhóm tiêu chuẩn được quy định gồm cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị y tế và chuyên môn.

Về cơ sở vật chất, các cơ sở phải hoạt động tại địa điểm ghi trong giấy phép, có quy mô phù hợp phạm vi chuyên môn được cấp phép; bố trí khu vực đón tiếp, biển hiệu và sơ đồ chỉ dẫn. Đồng thời, phải đáp ứng yêu cầu về thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường. Cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ phải bảo đảm các điều kiện về giấy phép, nhân lực và an toàn bức xạ.