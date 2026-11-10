[VIDEO] Từ học và làm theo gương Bác đến những mô hình thực tiễn tại PETROVIETNAM
Ngày 9/11, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) về kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-tu-hoc-va-lam-theo-guong-bac-den-nhung-mo-hinh-thuc-tien-tai-petrovietnam-747760.html