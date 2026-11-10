[VIDEO] Từ học và làm theo gương Bác đến những mô hình thực tiễn tại PETROVIETNAM

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã kết thúc thành công, những danh hiệu cao quý nhất đã tìm được chủ nhân. Bên cạnh đó, bốn danh hiệu phụ bao gồm: Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Thể thao và Thời trang, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Du lịch và Môi trường cùng các giải thưởng phụ cũng đã được trao. Cùng ngắm sắc vóc dàn người đẹp giành được các danh hiệu này.