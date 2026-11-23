[Video] Từ di sản phố nghề đến công nghiệp văn hóa
Những ngôi đình trong phố cổ Hà Nội không chỉ lưu giữ giá trị tín ngưỡng mà còn gắn với lịch sử hình thành các phố nghề. Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, những giá trị di sản này đang được tiếp nối bằng các hoạt động sáng tạo nghệ thuật.
Tại đình Nam Hương, triển lãm “Đối thoại với tranh Hàng Trống” giới thiệu dòng tranh dân gian đặc trưng của Hà Nội qua nhiều chất liệu như hội họa, phù điêu, sơn mài và nhiếp ảnh. Trong khi đó, tại đình Phả Trúc Lâm, triển lãm “Chuyện Đình Phả Trúc Lâm” tái hiện lịch sử nghề da giày Hà Nội qua các tác phẩm nghệ thuật và tư liệu xưa.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tu-di-san-pho-nghe-den-cong-nghiep-van-hoa-post1004696.html