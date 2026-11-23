Mỗi trò chơi dân gian đều mang trong mình câu chuyện riêng về một vùng đất, một cộng đồng và những nếp sinh hoạt được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Ở xứ Thanh, từ những cuộc chơi nơi bản làng miền núi đến các trò diễn trong lễ hội vùng đồng bằng, những giá trị văn hóa ấy vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Không chỉ đem lại niềm vui, sự gắn kết cộng đồng, trò chơi dân gian còn góp phần lưu giữ, tiếp nối những nét đẹp truyền thống.