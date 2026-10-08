[Video] Từ 9/10, Hà Nội cấm nhiều loại xe qua cầu Thăng Long

Theo đó, điều chỉnh thời gian cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ - 22 giờ hàng ngày, từ ngày 9/10 đến 10/11.

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm (điều chỉnh luồng tuyến xe buýt qua cầu Nhật Tân để sang phía Bắc cầu Thăng Long).