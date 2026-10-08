[Video] Từ 9/10, Hà Nội cấm nhiều loại xe qua cầu Thăng Long
Trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc cầu Thăng Long, Hà Nội sẽ thực hiện cấm nhiều loại xe lưu thông qua cầu Thăng Long từ ngày 9/10 đến ngày10/11.
Theo đó, điều chỉnh thời gian cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ - 22 giờ hàng ngày, từ ngày 9/10 đến 10/11.
Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm (điều chỉnh luồng tuyến xe buýt qua cầu Nhật Tân để sang phía Bắc cầu Thăng Long).
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tu-910-ha-noi-cam-nhieu-loai-xe-qua-cau-thang-long-post993597.html