[Video] Từ 31/12/2028, Công chứng viên sẽ được công chứng tất cả các giao dịch bất động sản
Chính phủ ban hành Nghị định số 413 năm 2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.
Đáng chú ý, Nghị định bổ sung Điều 42a về lộ trình thực hiện thẩm quyền công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản. Theo đó, kể từ ngày 31/12/2028, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được công chứng tất cả các giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tu-31122028-cong-chung-vien-se-duoc-cong-chung-tat-ca-cac-giao-dich-bat-dong-san-post1003444.html