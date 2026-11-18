Sau những trận bóng đá trực tuyến là một hệ thống tổ chức đánh bạc quy mô lớn, hoạt động xuyên biên giới, được vận hành bằng công nghệ cao và mạng lưới nhân sự phân tán trên nhiều địa bàn. Bằng sự chủ động, kiên trì và phối hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh, bóc gỡ hệ thống OK9-Lương Sơn TV, bắt giữ 16 đối tượng, làm rõ hoạt động giao dịch liên quan đến tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép với số tiền ước tính hơn 1.500 tỉ đồng mỗi tháng.