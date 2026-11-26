[Video] Từ 30/11, TP Hồ Chí Minh miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 102 quy định các công trình được miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố từ ngày 30/11. Ngoài những công trình được miễn giấy phép theo Luật Xây dựng, thành phố bổ sung 3 nhóm công trình được áp dụng chính sách này.
Thành phố miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có quy mô dưới 7 tầng, tính từ cao độ mặt đất đặt công trình, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m². Công trình phải nằm trong khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tu-3011-tp-ho-chi-minh-mien-giay-phep-xay-dung-nha-o-rieng-le-duoi-7-tang-post1005541.html