Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Văn Khảm cho rằng, thay vì một người sở hữu một căn nhà, căn hộ, người lao động có thể dành tiền để thuê nhà ở xã hội với đầy đủ tiện nghi, đảm bảo cuộc sống. Đoàn ĐBQH TPHCM cũng đã kiến nghị làm sao để tới đây giá nhà ở cho thuê chỉ chiếm từ 15-20% tổng thu nhập của gia đình.