[Video] Từ 15/11, nhiều quy định mới tác động trực tiếp đến nhà trường và phụ huynh

Các tiêu chí tập trung vào quản trị, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tài chính, tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập theo quy định phải đạt tối thiểu 70% trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp. Ba thông tư mới được kỳ vọng góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động giáo dục, bảo vệ quyền lợi người học và nâng cao chất lượng đào tạo ở các cấp học.

Nguyễn Hồng Quân