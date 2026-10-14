[Video] Từ 15/11, cấm 7 nhóm hành vi khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ

Thể dục, thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực mà còn là một thành tố quan trọng của văn hóa, phản ánh chất lượng cuộc sống, ý thức cộng đồng và tầm vóc phát triển của mỗi quốc gia. Trong xã hội hiện đại, khi chất lượng nguồn nhân lực, sức khỏe tinh thần và thể chất ngày càng trở thành nền tảng của phát triển bền vững, việc chăm lo cho thể dục, thể thao cũng chính là đầu tư cho con người, cho tương lai dân tộc.