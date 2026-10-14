[Video] Từ 15/11, cấm 7 nhóm hành vi khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ
Từ ngày 15/11, Thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.
Quy định mới nhằm tăng cường tính minh bạch trong tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ, đồng thời bảo đảm quyền lợi và sự tự nguyện của học sinh, phụ huynh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tu-1511-cam-7-nhom-hanh-vi-khi-to-chuc-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-post995077.html