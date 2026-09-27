[Video] Từ 1/10, hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng xây mới mộ liệt sĩ
Từ ngày 1/10/2026, mức hỗ trợ một lần kinh phí xây mộ liệt sĩ đối với hài cốt liệt sĩ an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ là 10 triệu đồng/mộ; mức hỗ trợ xây mới vỏ mộ liệt sĩ trong nghĩa trang tối đa 10 triệu đồng/mộ.
Theo khoản 1, Điều 11 Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, mức hỗ trợ đối với công tác mộ liệt sĩ được quy định cụ thể.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tu-110-ho-tro-toi-da-10-trieu-dong-xay-moi-mo-liet-si-post991349.html