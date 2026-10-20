[Video] Trường THCS, THPT có thể kiểm tra định kỳ trên máy tính

Với một số môn học do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, sở sẽ xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung cho các trường trên địa bàn. Đề chung áp dụng cuối học kỳ I và cuối năm học với học sinh lớp 5; cuối học kỳ I và II với học sinh lớp 9, lớp 12.

Học sinh khuyết tật được điều chỉnh phù hợp khi kiểm tra trên máy tính. Nếu không thể tham gia, các em có thể làm bài trên giấy hoặc theo hình thức khác có giá trị tương đương.