[Video] Trường THCS Kim Liên thông báo tạm dừng học trực tiếp

Trong ngày 6/11, giáo viên sẽ giao tài liệu ôn tập các bộ môn cho toàn bộ học sinh các khối lớp. Nhà trường cũng cho biết đã xây dựng phương án học trực tuyến và sẽ có hướng dẫn cụ thể đến học sinh và phụ huynh.

UBND phường Kim Liên đang phối hợp với nhà trường và các đơn vị liên quan rà soát, bố trí địa điểm học tập mới. Thời gian, địa điểm trở lại học trực tiếp sẽ được thông báo khi có phương án chính thức.