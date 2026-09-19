[Video] Trường học TP Hồ Chí Minh phải xử lý phản ánh về suất ăn bán trú trong 24 giờ

(PLVN) - Hơn 5 năm qua, bất kể nắng mưa, TS. Lê Đắc Tường (Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Liên Việt Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn duy trì một thói quen: có mặt trước cổng trường từ sáng sớm, mỉm cười chào đón học sinh. Từ những lời chào tưởng như rất nhỏ, người hiệu trưởng muốn nhận ra niềm vui, nỗi buồn, những bất thường của học trò và gieo vào các em bài học về sự lễ phép, yêu thương, trách nhiệm.