[Video] Trường học TP Hồ Chí Minh phải xử lý phản ánh về suất ăn bán trú trong 24 giờ
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường; đồng thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của phụ huynh trong vòng 24 giờ.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ sở giáo dục về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về công tác này tại đơn vị.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-truong-hoc-tp-ho-chi-minh-phai-xu-ly-phan-anh-ve-suat-an-ban-tru-trong-24-gio-post989612.html