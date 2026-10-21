[Video] Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Hàng Gòn, có gì đặc biệt?

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của phát triển đất nước, yêu cầu đặt ra đối với lĩnh vực văn hóa không chỉ là bảo tồn, gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn phải đổi mới phương thức quản lý, sáng tạo và khai thác nguồn lực văn hóa, tạo ra những giá trị mới, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.