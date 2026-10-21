[Video] Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Hàng Gòn, có gì đặc biệt?
Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về lợi ích, hiệu quả, đóng góp của năng lượng nguyên tử, đặc biệt là điện hạt nhân phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai thực hiện loạt sản phẩm báo chí đa phương tiện với chủ đề “Tâm điểm nguyên tử số”.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-trung-tam-nghien-cuu-khoa-hoc-cong-nghe-hat-nhan-tai-hang-gon-co-gi-dac-biet-6ab3eda/