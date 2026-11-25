Tàu vũ trụ Shenzhou-24 đã cập bến Tiangong vào lúc 10h56 ngày 25/11 (giờ Việt Nam), khoảng 3 tiếng rưỡi sau khi cất cánh từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Jiuquan ở tây bắc Trung Quốc bằng tên lửa Trường Chinh-2F.

Phi hành gia Pakistan 40 tuổi này sẽ làm việc với tư cách là chuyên gia tải trọng và dự kiến sẽ ở lại trạm vũ trụ của Trung Quốc từ 5 đến 10 ngày. Ông đi cùng với chỉ huy người Trung Quốc Tang Hongbo và kỹ sư bay Wu Yi.

Để chuẩn bị cho chuyến bay, Ali đã được huấn luyện trong bảy tháng ở Bắc Kinh. "Tôi không bay vì bản thân mình. Tôi mang trên vai danh dự của Pakistan" – phi hành gia Ali nói với các phóng viên hôm 24/11.