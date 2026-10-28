[Video] Trưng bày chuyên đề 'Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu'
Ngày 28/10, tại Hà Nội, Trưng bày chuyên đề “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu” đã khai mạc.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, Quảng Châu có vị trí đặc biệt trong hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng Việt Nam. Trưng bày góp phần giáo dục truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời cung cấp thêm tư liệu cho thanh niên Việt Nam trong chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc. Trưng bày mở cửa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến ngày 28/2/2027.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-trung-bay-chuyen-de-nghia-tinh-cach-mang-nhung-dong-chi-viet-nam-tham-gia-khoi-nghia-quang-chau-post998599.html