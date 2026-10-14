Video trực tiếp Lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trước thực trạng gian lận bằng kính thông minh đang diễn ra trong các kỳ thi đại học, chẳng hạn như các bài thi tự luận, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ đối với Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT), sự kiện chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra.