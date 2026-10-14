Video trực tiếp Lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Lễ viếng và truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh từ 8 giờ sáng 14/10.
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Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-truc-tiep-le-vieng-le-truy-dieu-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post994829.html