[Video] Trình Quốc hội tăng 50% mức phạt hành chính tối đa

Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát mức phạt và các biện pháp cưỡng chế, nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng thời không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức không liên quan. Quốc hội dự kiến thảo luận tại hội trường về dự án luật vào ngày 4/11 và xem xét thông qua vào ngày 21/11.

NGUYỄN HỒNG QUÂN