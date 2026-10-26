[Video] Trình Quốc hội tăng 50% mức phạt hành chính tối đa
Sáng 26/10, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền Thủ tướng, trình Quốc hội dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, trong đó đáng chú ý là đề xuất tăng 50% mức phạt tiền tối đa.
Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát mức phạt và các biện pháp cưỡng chế, nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng thời không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức không liên quan. Quốc hội dự kiến thảo luận tại hội trường về dự án luật vào ngày 4/11 và xem xét thông qua vào ngày 21/11.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-trinh-quoc-hoi-tang-50-muc-phat-hanh-chinh-toi-da-post998147.html