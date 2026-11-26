[Video] Triều cường ven biển Nam Bộ tiếp tục có xu hướng tăng
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tối 25/11 đến ngày 26/11, ven biển Nam Bộ có mực nước lớn nhất ở trạm Vũng Tàu là 4,15-4,2m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 0h-3h và 14h-16h. Dự báo mực nước cao nhất có thể đạt 4,2-4,25m.
Triều cường kết hợp với nước dâng do gió mùa có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều hàng ngày.
Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian triều cường cao.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-trieu-cuong-ven-bien-nam-bo-tiep-tuc-co-xu-huong-tang-post1005423.html