[Video] Triều cường tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục vượt mức báo động 3 vào chiều nay

Mực nước lớn tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một đều vượt mức báo động ba, tức trên 1,6m. Chiều 27/10, mực nước tại trạm Phú An có thể đạt 1,71m lúc 18 giờ, trạm Nhà Bè đạt 1,75m lúc 17 giờ và trạm Thủ Dầu Một đạt 1,86m lúc 19 giờ. Từ ngày 28/10, đỉnh triều có xu hướng hạ dần nhưng vẫn duy trì trên mức báo động ba.

CAO HIẾU