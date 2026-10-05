[Video] Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành
Theo quyết định của Bộ Xây dựng, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.
Mức giá này được áp dụng đối với vé xuất bán từ 0 giờ ngày 1/10/2026, tính theo giờ địa phương nơi xuất vé.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-trien-khai-gia-dich-vu-phuc-vu-hanh-khach-tai-san-bay-long-thanh-post992888.html