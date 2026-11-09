[Video] Triển khai bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026-2035

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026-2035 đánh dấu sự chuyển hướng từ đánh giá điều kiện hoạt động sang chú trọng chất lượng dịch vụ và kết quả chăm sóc sức khỏe người dân.

Bộ tiêu chí gồm 10 nhóm, 48 chỉ tiêu, thang điểm 100. Trong đó, điểm dành cho nhóm dịch vụ và kết quả chăm sóc sức khỏe, dân số, công nghệ thông tin tăng từ 36 lên 46 điểm. Riêng khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền chiếm 18 điểm.