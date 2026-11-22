Ngày 22-11, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 (Halong Bay Heritage Marathon) chính thức khép lại ngày thi đấu với những màn tranh tài sôi nổi trên các cự ly 42,195km, 21,0975km, 10km và 5km dành cho người lớn và trẻ em. Đáng chú ý, mùa giải năm nay ghi nhận số lượng lớn vận động viên Việt Nam đạt thành tích cá nhân tốt nhất, trong cuộc cạnh tranh quyết liệt với các vận động viên quốc tế.