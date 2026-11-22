[Video] Trên 600 vận động viên tham gia Giải Long Cốc Trail 2026 - Bước chạy trên mây
Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Long Cốc (18-24/11) chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng 22/11, UBND xã Long Cốc phối hợp Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tsubame tổ chức Giải chạy Long Cốc Trail - Cúp kết nối Phú Thọ lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Bước chạy trên mây”.
Đây là lần đầu tiên Giải Long Cốc Trail 2026 được tổ chức, quy tụ trên 600 vận động viên tham gia tranh tài ở các cự ly 5km và 10km. Thông qua giải, Ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, đồng thời trải nghiệm vẻ đẹp của những đồi chè xanh và tận hưởng không khí trong lành của vùng đất Long Cốc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tren-600-van-dong-vien-tham-gia-giai-long-coc-trail-2026-buoc-chay-tren-may-post1004692.html