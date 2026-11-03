[Video] Trao đổi chuyên môn về công nghệ điều trị tật khúc xạ và lão thị
Ngày 3/11, Bệnh viện Đông Đô phối hợp với SCHWIND eye-tech-solutions, Đức, tổ chức sự kiện “Bản lĩnh dẫn đầu – Tự do thị giác: Từ tiên phong SmartSight đến kỷ nguyên mới PresbyMAX”.
Tại chương trình, các chuyên gia nhãn khoa trong nước và quốc tế trao đổi về những tiến bộ trong phẫu thuật khúc xạ, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ SmartSight và cập nhật phương pháp điều trị lão thị PresbyMAX.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-trao-doi-chuyen-mon-ve-cong-nghe-dieu-tri-tat-khuc-xa-va-lao-thi-post1000012.html