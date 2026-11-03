[Video] Trao đổi chuyên môn về công nghệ điều trị tật khúc xạ và lão thị

Sự thoải mái khi làm việc với máy tính không chỉ phụ thuộc vào cấu hình phần cứng mà còn nằm ở cách bạn thiết lập không gian làm việc. Một chi tiết nhỏ như việc sử dụng chân chống phía sau bàn phím có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với sức khỏe cổ tay của bạn về lâu dài.