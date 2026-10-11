VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

Nhà sản xuất xe điện Tesla đã bắt đầu gọi tính năng "Full Self-Driving" (tự lái hoàn toàn) của mình là "Tesla Assisted Driving" (hỗ trợ lái xe) trên các trang web tại châu Âu, từ bỏ cái tên mà các cơ quan quản lý cho là gây hiểu lầm, trong bối cảnh CEO Elon Musk đang thúc đẩy việc xin cấp phép cho phần mềm này trên toàn khối EU.