[Video] Trang trọng lễ viếng và an táng 52 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình
Ngày 18/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình, phường Thống Nhất, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thịnh Minh phối hợp với phường Thống Nhất long trọng tổ chức Lễ viếng và an táng 52 hài cốt liệt sĩ được di chuyển từ Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Quang và Nhà bia tưởng niệm Phúc Tiến về nơi an nghỉ mới.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Sau nghi thức tưởng niệm, 52 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-trang-trong-le-vieng-va-an-tang-52-hai-cot-liet-si-tai-nghia-trang-liet-si-chien-dich-hoa-binh-post1003737.html