[Video] Trang trọng lễ truy điệu, an táng hai hài cốt liệt sĩ ở Phú Thọ

Đại diện chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ khi có căn cứ phù hợp; đồng thời chăm sóc phần mộ, thực hiện chính sách người có công và quan tâm các gia đình liệt sĩ, thương binh.

HỒNG QUÂN - TRƯỜNG QUÂN