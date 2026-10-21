[Video] Trang trọng lễ truy điệu, an táng hai hài cốt liệt sĩ ở Phú Thọ
Ngày 21/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND xã Sơn Lương tổ chức lễ truy điệu và an táng hai hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại thôn Phú Hưng.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ khi có căn cứ phù hợp; đồng thời chăm sóc phần mộ, thực hiện chính sách người có công và quan tâm các gia đình liệt sĩ, thương binh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-trang-trong-le-truy-dieu-an-tang-hai-hai-cot-liet-si-o-phu-tho-post997078.html