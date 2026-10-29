[Video] Trang bị kỹ năng an toàn số cho sinh viên

Ngày 29/10, Hội nghị - Hội thảo "Thư viện Việt Nam trong kỷ nguyên số: Dữ liệu dùng chung - Giá trị cộng hưởng" đã diễn ra tại Cần Thơ. Sự kiện do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và những người làm công tác thư viện đến từ các địa phương trên cả nước.