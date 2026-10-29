[Video] Trang bị kỹ năng an toàn số cho sinh viên
Ngày 29/10, tại Hà Nội, Dự án truyền thông cộng đồng “CyberZ – Tiên phong phòng trừ lừa đảo” chính thức được phát động, hướng tới nâng cao kỹ năng an toàn số và phát huy vai trò của sinh viên trong phòng ngừa, nhận diện, cảnh báo lừa đảo trực tuyến.
Dự án cũng nhấn mạnh việc cảnh báo cần có căn cứ, chuyển thông tin đến đúng cơ quan chức năng. CyberZ kỳ vọng góp phần đưa kiến thức an toàn số thành kỹ năng thiết thực, lan tỏa từ sinh viên tới gia đình và cộng đồng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-trang-bi-ky-nang-an-toan-so-cho-sinh-vien-post998969.html