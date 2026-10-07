[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Theo quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống điều khiển của trạm sạc không được tự ý can thiệp làm hạn chế khả năng tiếp nhận sạc đối với các cấu hình phương tiện đã được công bố tương thích trước đó, miễn là các điều kiện về kỹ thuật, xác thực dữ liệu và an toàn vận hành không thay đổi. Quy định này bắt buộc áp dụng đối với toàn bộ các trạm sạc lắp đặt tại khu vực công cộng, điểm trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ, cũng như hệ thống trạm ngoài trời hoặc dưới mái che độc lập. Quy chuẩn loại trừ các điểm sạc nội bộ cá nhân, thiết bị sạc không dây, bộ sạc di động kèm theo xe và các trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, thử nghiệm.

MINH TRIẾT