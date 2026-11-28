[Video] TP Huế khuyến nghị khi di chuyển trên Quốc lộ 49
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra các vị trí xảy ra sạt lở, có nguy cơ sạt lở cao trên tuyến Quốc lộ 49.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế khuyến cáo người dân khi lưu thông trên các tuyến đường miền núi trong điều kiện mưa lớn cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn; tuyệt đối không tự ý đi vào khu vực đã được đặt biển cảnh báo, rào chắn và nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tp-hue-khuyen-nghi-khi-di-chuyen-tren-quoc-lo-49-post1006160.html