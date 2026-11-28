Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; thành phố Huế có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-160 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.