[Video] TP Hồ Chí Minh: Xuyên đêm cứu 12 người mắc kẹt trong nước xiết tại Công trình Suối Cái

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 43 phút ngày 5/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo khẩn cấp về việc nhiều người dân và công nhân bị mắc kẹt do nước lũ dâng nhanh tại công trình Suối Cái, nằm trên đường 31 thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Trận mưa lớn kéo dài suốt từ chiều cùng ngày khiến nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, dòng chảy xiết nhấn chìm khu vực rộng khoảng 20 héc-ta, cô lập 4 hộ dân cùng 1 lán trại công nhân của dự án nạo vét.

LINH SAN