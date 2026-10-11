[Video] TP Hồ Chí Minh và miền Tây nguy cơ ngập sâu dài ngày do triều cường tháng 10
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, triều cường ở hầu hết các sông thuộc khu vực Nam bộ đang lên nhanh và ở mức cao.
Dự báo, mực nước triều cường tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường tháng 9 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất đợt này trên sông Tiền và Sông Hậu xuất hiện vào khoảng ngày 12-13/10 (tức 3-4/9 âm lịch), trên báo động 3 từ 0,29-0,40 m; trên sông Sài Gòn khoảng ngày 11-12/10 (tức 2-3/9 âm lịch), trên báo động 3 từ 0,10-0,15 m.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tp-ho-chi-minh-va-mien-tay-nguy-co-ngap-sau-dai-ngay-do-trieu-cuong-thang-10-post994397.html