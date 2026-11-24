Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này thuê nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Một số chủ tài khoản được bố trí tại TP Hồ Chí Minh, Cà Mau hoặc đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia.

Các đối tượng sử dụng tiền đánh bạc nhận qua tài khoản ngân hàng thuê để mua tiền điện tử USDT, sau đó chuyển đến các ví khác nhằm che giấu nguồn gốc tiền và người thụ hưởng thực tế.

Từ một phần dữ liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng. Qua kiểm tra gần 100 tài khoản, tổng số tiền nạp vào được ghi nhận hơn 9.000 tỷ đồng