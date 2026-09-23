[Video] TP Hồ Chí Minh tiếp tục mưa lớn, đề phòng lốc, sét và ngập úng

Indonesia đã nhấn mạnh những cơ hội hợp tác quan trọng với thành phố Huế trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư, giáo dục và ngành công nghiệp Halal, qua đó định vị thành phố miền trung Việt Nam này như một cửa ngõ tiềm năng dẫn vào một trong những lĩnh vực kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.