[Video] TP Hồ Chí Minh tiếp tục mưa lớn, đề phòng lốc, sét và ngập úng
TP Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to trong những ngày tới, tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lốc, sét và gió giật mạnh.
Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 23/9 đến 25/9, TP Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 150mm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tp-ho-chi-minh-tiep-tuc-mua-lon-de-phong-loc-set-va-ngap-ung-post990443.html