[Video] TP Hồ Chí Minh thông qua quy hoạch tầm nhìn 100 năm

Lợi nhuận 9 tháng năm 2026 của ABBank, BVBank và Vietbank tăng mạnh, nhưng diễn biến nợ xấu lại cho thấy những bức tranh khác nhau. Trong khi ABBank ghi nhận nợ xấu tăng hơn 91%, Vietbank giảm tổng nợ xấu và BVBank giảm tỷ lệ nợ xấu dù giá trị tuyệt đối vẫn tăng. Đáng chú ý, nợ cần chú ý tại cả ba ngân hàng đều gia tăng, đặt ra vấn đề về chất lượng tín dụng và những rủi ro có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận trong thời gian tới.