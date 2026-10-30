[Video] TP Hồ Chí Minh tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời dân cư tại các chung cư xuống cấp

Tại chung cư Vĩnh Hội, lãnh đạo phường Khánh Hội cho biết: Từ năm 2017 đến nay, địa phương đã phối hợp thực hiện công tác di dời, đồng thời bố trí căn hộ thuộc quỹ nhà ở Nhà nước cho người dân. Đến nay vẫn còn 141 trường hợp cần phải di dời khẩn cấp, dự kiến công tác này sẽ hoàn thành tháng 12/2026.

Tại cụm 8 lô số thuộc cư xá Thanh Đa, UBND phường Bình Quới cho biết, địa phương đang tiếp tục vận động các hộ dân còn lại di dời để phục vụ việc triển khai dự án. Cụm 8 lô số cư xá Thanh Đa có tổng cộng 1.354 căn hộ. Tính đến ngày 28/10, địa phương đã vận động được 1.183 căn đồng thuận di dời, đạt tỷ lệ 87,38%; còn 171 căn chưa di dời. Dự kiến trong tháng 11 sẽ tổ chức cưỡng chế các trường hợp không chấp hành di dời.