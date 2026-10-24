[Video] TP Hồ Chí Minh rà soát dữ liệu đăng ký xe, đề xuất tăng phạt lỗi đỗ xe
Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai chiến dịch 100 ngày làm sạch dữ liệu đăng ký xe, nhằm hoàn thiện thông tin phương tiện, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Chiến dịch tập trung rà soát 3 nhóm phương tiện:
Thứ nhất là các xe đã hết hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn lưu thông trên đường.
Thứ hai là các phương tiện không thực hiện kiểm định trong hai kỳ liên tiếp.
Thứ ba là các phương tiện đã sử dụng trên 20 năm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tp-ho-chi-minh-ra-soat-du-lieu-dang-ky-xe-de-xuat-tang-phat-loi-do-xe-post997704.html