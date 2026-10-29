[Video] TP Hồ Chí Minh quyết định thu hồi 171 cơ sở nhà đất công

Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi 171 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Đối với 129 cơ sở do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao, Sở đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý 123 địa chỉ nhà, đất; số còn lại đang được lấy ý kiến địa phương, đơn vị liên quan để xác định nhu cầu sử dụng.