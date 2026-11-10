[Video] TP Hồ Chí Minh nâng trần khung phí quản lý chung cư lên tối đa 13.700 đồng mỗi m2

So với trước đây, mức trần tại khu vực thành phố cũ tăng gần gấp đôi với chung cư có thang máy và hơn 2,5 lần với loại không thang máy do thành phố thống nhất khung giá chung sau khi sắp xếp, sáp nhập. Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, kinh phí bảo trì, bảo hiểm cháy nổ, phí trông giữ xe và các dịch vụ tiện ích riêng biệt của cư dân. Đáng chú ý, khung giá áp dụng trực tiếp cho nhà ở thuộc tài sản công; còn với chung cư thương mại, đây là căn cứ tham khảo để các bên đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp.

CAO HIẾU