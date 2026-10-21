[Video] TP Hồ Chí Minh huy động gần 400 tỉ đồng chăm lo Tết cho 370.000 người lao động
Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố các kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho đoàn viên và người lao động. Dự kiến tổng kinh phí dành cho công tác chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cấp thành phố là gần 400 tỉ đồng.
Phát biểu thảo luận tổ tại Quốc hội ngày 18/10, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết vào tháng 11 và 12, để người lao động mua sắm khi giá cả còn dễ chịu hơn so với cận Tết Nguyên đán. Bên cạnh thưởng Tết sớm, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng thúc đẩy tiêu dùng qua thương mại điện tử, ví điện tử và hình thức mua trước, trả sau trong dịp cuối năm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tp-ho-chi-minh-huy-dong-gan-400-ti-dong-cham-lo-tet-cho-370000-nguoi-lao-dong-post997086.html