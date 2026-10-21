[Video] TP Hồ Chí Minh huy động gần 400 tỉ đồng chăm lo Tết cho 370.000 người lao động

Phát biểu thảo luận tổ tại Quốc hội ngày 18/10, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết vào tháng 11 và 12, để người lao động mua sắm khi giá cả còn dễ chịu hơn so với cận Tết Nguyên đán. Bên cạnh thưởng Tết sớm, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng thúc đẩy tiêu dùng qua thương mại điện tử, ví điện tử và hình thức mua trước, trả sau trong dịp cuối năm.

Nguyễn Hồng Quân