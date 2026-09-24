[Video] TP Hồ Chí Minh hoàn tất gỡ vướng cho 650 dự án tồn đọng kéo dài

Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai qua nhiều giai đoạn. UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng, giao Sở Tài chính làm cơ quan thường trực. Qua rà soát ban đầu, Thành phố thống kê 838 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài.

Sau đó, Thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp rà soát, thống kê bổ sung và xử lý dự án. Tính đến ngày 5/9, có 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài được đăng ký trên Hệ thống 45 của Sở Tài chính, với tổng diện tích hơn 30.691ha và tổng giá trị đầu tư 658.084 tỷ đồng.