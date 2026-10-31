[Video] TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 42.500 ca sốt xuất huyết, 11 người tử vong

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ Vĩ Bắc bị nén, đẩy dần xuống phía Nam và đầy dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.Thời tiết: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.