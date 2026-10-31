[Video] TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 42.500 ca sốt xuất huyết, 11 người tử vong
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, tính đến hết tuần 43, địa phương đã ghi nhận hơn 42.500 ca sốt xuất huyết với 11 trường hợp tử vong. Riêng tuần qua, thành phố có gần 1.800 ca nghi mắc, tăng gần 10% so với mức trung bình tháng trước.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong mùa mưa cuối năm, sáng 31/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch trên toàn địa bàn. Theo đó Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu chính quyền cơ sở đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, xử lý dứt điểm các điểm nguy cơ phát sinh lăng quăng và kiên quyết xử phạt những trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Hệ thống trạm y tế phải giám sát, xử lý 100% điểm nguy cơ sốt xuất huyết trong tháng 10 và tháng 11/2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tp-ho-chi-minh-ghi-nhan-hon-42500-ca-sot-xuat-huyet-11-nguoi-tu-vong-post999368.html