[Video] TP Hồ Chí Minh đề xuất lập quy hoạch 1/500 quanh các ga metro
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh đề xuất lập quy hoạch 1/500 quanh các ga metro để sớm tạo quỹ đất đấu giá, thanh toán cho dự án BT.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh vừa hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 56 về quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Dự thảo đề xuất cho phép cơ quan chức năng xác định sớm ranh giới các khu vực TOD dựa trên vị trí nhà ga, depot đã có trong quy hoạch được duyệt. Sau khi Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận ranh giới, chính quyền địa phương sẽ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tp-ho-chi-minh-de-xuat-lap-quy-hoach-1500-quanh-cac-ga-metro-post1003756.html