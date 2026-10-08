[Video] TP Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ lãi vay nhà ở công nhân đến 10 năm

9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 6,4 triệu tấn gạo, thu về 3,11 tỷ USD, giảm 6,1% về lượng và 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Dù dư địa chính sách được mở rộng nhưng thị trường phân hóa, giá chịu sức ép và cạnh tranh gia tăng đang đặt ngành gạo trước bài toán vừa giữ thị trường chủ lực, vừa mở rộng dư địa ở những thị trường, phân khúc có giá trị cao hơn.