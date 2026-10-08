[Video] TP Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ lãi vay nhà ở công nhân đến 10 năm
Các dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội và ký túc xá học sinh, sinh viên tại TP Hồ Chí Minh vừa được đề xuất nâng mức vay hỗ trợ lãi suất lên tối đa 300 tỷ đồng mỗi dự án với thời hạn kéo dài tới 10 năm.
Nội dung ưu đãi này được Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đưa vào dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án được Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh cho vay thuộc nhóm lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội sau sáp nhập. Dự thảo dự kiến sẽ được trình Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh xem xét, thông qua tại kỳ họp diễn ra trong tháng 10 này.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tp-ho-chi-minh-de-xuat-ho-tro-lai-vay-nha-o-cong-nhan-den-10-nam-post993708.html