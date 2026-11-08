[Video] TP Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ bồi thường đến 100% cho nhà, đất giấy tay
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh vừa trình HĐND Thành phố dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất với mức bồi thường từ 40% - 100% giá trị cho những người mua nhà, đất bằng giấy tay.
Theo dự thảo, người đang trực tiếp sử dụng nhà, đất nhận chuyển nhượng, tặng cho bằng giấy tay trong giai đoạn từ sau 1/7/2014 đến trước ngày 1/8/2024 được xem xét hỗ trợ tương đương mức bồi thường hoặc hỗ trợ về đất. Tổng mức chi trả không vượt quá giá trị mà chủ sử dụng hợp pháp ban đầu được hưởng và không tính trùng lặp trên cùng một diện tích.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tp-ho-chi-minh-de-xuat-ho-tro-boi-thuong-den-100-cho-nha-dat-giay-tay-post1001054.html