[Video] TP Hồ Chí Minh chỉ đạo về việc cấp giấy tờ đất các khu phân lô tự phát
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh giao các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương (cũ) xem xét, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu phân lô tự phát hình thành trước ngày 10/1/2024.
Việc xử lý phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định pháp luật. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, địa phương phải kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét. UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tp-ho-chi-minh-chi-dao-ve-viec-cap-giay-to-dat-cac-khu-phan-lo-tu-phat-post1002629.html