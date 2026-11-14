[Video] TP Hồ Chí Minh chỉ đạo về việc cấp giấy tờ đất các khu phân lô tự phát

Trên địa bàn xã Lạc Lương, nhiều dự án công nghiệp, năng lượng, thủy lợi và quốc phòng đang được triển khai, đòi hỏi khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Quá trình thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản và áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tháo gỡ từng trường hợp, bảo đảm quyền lợi của người dân và tiến độ các công trình.